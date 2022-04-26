Каррагер: если бы я был Райсом или Беллингемом, убежал бы на милю прочь от «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер представил, как бы он действовал, если бы им интересовался нынешний «Манчестер Юнайтед».

«Даже те, кто показал обнадёживающий старт в «Манчестер Юнайтед», затем потеряли форму. Когда Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака и Джейдон Санчо присоединились к «Манчестер Юнайтед», было ощущение, что клуб движется в правильном направлении с молодыми английскими талантами. Теперь они, похоже, боятся играть на «Олд Траффорд».

Если бы я был Декланом Райсом или Джудом Беллингемом, наблюдающим за проблемами своих товарищей по сборной Англии — если только моей мотивацией не была бы большая зарплата, – я бы пробежал милю в противоположном направлении, в случае звонка от «МЮ».

Игроки «Манчестер Юнайтед» являются одними из самых высокооплачиваемых футболистов в эпоху после Фергюсона. В то же самое время эта команда не демонстрирует качественных результатов на поле», — приводит слова Каррагера The Telegraph.