Фомин: ЦСКА переиграл «Динамо» за счёт индивидуальных действий

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«ЦСКА довольно сильно изменился, много хороших игроков пришли в зимнюю трансферную кампанию. Мы знали, что будет тяжёлый матч, готовились, но немного не повезло. Игра получилась тягучей, потому что обе команды успевали перекрывать зоны. Считаю, мы сыграли достойно, качественно действовали в обороне, но ЦСКА за счёт индивидуальных действий удалось победить. К сожалению, мы проиграли в дерби, но от ЦСКА отрыв пять очков, так что всё в наших руках. Будем готовиться к матчу с «Уралом», надо показать хороший футбол перед нашими болельщиками.

Конечно, поражения в дерби – это плохой результат, но более важно то, как мы реагируем на подобные поражения. После «Спартака» у нас была длительная серия без проигрышей, мы закрепились наверху таблицы. Мы отреагировали хорошо, и сейчас у нас такая же задача на важном финишном отрезке. Главное, хорошо его пройти, и тогда эти поражения не будут вспоминать», — сказал Фомин в эфире телепрограммы «Футбол России», его слова приводит официальный сайт «Динамо».