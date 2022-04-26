«Севилья» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»
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Полузащитник французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер входит в сферу интересов испанской «Севильи». Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, в 28-летнем футболисте также заинтересованы клубы Бундеслиги.
28-летний Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за € 36 млн. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Соглашение между Дракслером и «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.
«Севилья» обыграла «Леванте» в 33-м туре Ла Лиги:
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