«Севилья» хочет подписать полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер входит в сферу интересов испанской «Севильи». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, в 28-летнем футболисте также заинтересованы клубы Бундеслиги.



28-летний Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за € 36 млн. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.



Соглашение между Дракслером и «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

«Севилья» обыграла «Леванте» в 33-м туре Ла Лиги:

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