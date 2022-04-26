«Ливерпуль» может подписать хавбека «Монако», которым интересуется «Реал»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени, которым интересуется мадридский «Реал», привлёк внимание английского «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «твиттере».
По сведениям источника, стороны уже начали переговоры о возможном переходе игрока.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.
В сентября Тчуамени дебютировал за первую сборную Франции, за которую успел провести восемь матчей и забить один гол.
- 26 апреля 2022
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