Фомин: схема и требования в «Динамо» и сборной России очень похожи

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин объяснил, почему игрокам бело-голубых легко даётся адаптация в сборной России по футболу.

«В клубе и в сборной очень похожи схема и требования. Конечно, есть какие-то нюансы. Но когда в сборной у нас были теории по группам, то 90 процентов требований были такими же, что и в «Динамо». Поэтому динамовцам было легче в сборной, и я при Валерии Карпине чувствую себя в своей тарелке», — сказал Фомин в эфире телепрограммы «Футбол России». Его слова приводит официальный сайт «Динамо».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. В результате национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, упустила шанс попасть на мировое первенство в Катаре.