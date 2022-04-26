Юрген Клопп: тщательно изучил «Вильярреал» и был очень впечатлён

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаю Эмери и «Вильярреалу», но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлён. Эмери — это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.



Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на «Вильярреале» и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч. Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие. В матче будут моменты, когда нам придётся непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности. Будем биться за положительный результат дома, а потом с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние значит для нас всё», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).