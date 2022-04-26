Игрок «Динамо» Фомин: на нас нет давления, слов, что нужно выиграть трофей кровь из носа

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от оставшихся матчей Кубка России.

«У нас ещё две игры до матча с «Аланией», так что детально их ещё не разбирали. Но мы встречались с ними на сборах и немного почувствовали их весёлый футбол. Команда хорошая, я смотрел их матч с «Зенитом», который был очень интересным и равным. Большого преимущества у «Зенита» не было, так что понятно, что наш матч будет тяжёлым и интересным.

На нас нет каждодневного давления, слов, что нужно выиграть что-то кровь из носа. Подходим к тренировкам и играм с мыслью, что нужно прогрессировать, смотрим, какие моменты нам надо улучшать, и делаем это. Хорошо, что качество игры подтверждается результатами — мы вышли в полуфинал Кубка, боремся за медали в чемпионате. Думаю, это хороший знак для команды, показывающий, что развиваются и футболисты, и клуб в целом», — сказал Фомин в эфире телепрограммы «Футбол России». Его слова приводит официальный сайт «Динамо».