Фомин, реализовавший все пенальти в карьере, рассказал о секрете успеха
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о мыслях в момент пенальти.
«Пока не приходилось бить пенальти при счёте 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. И я подхожу с мыслью, что нужно сделать своё дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнёров. Я стараюсь анализировать игру вратарей. Больше всего волновался, когда шёл бить Александру Беленову, потому что мы долго тренировали с ним пенальти, когда я выступал за «Уфу», — сказал Фомин в эфире телепрограммы «Футбол России». Его слова приводит официальный сайт «Динамо».
Напомним, всего во взрослой карьере у Даниила 22 реализованных одиннадцатиметровых удара из 22 попыток.
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