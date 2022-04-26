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Экс-игрок «Рубина» Алекс Сонг стал чемпионом Джибути

Экс-игрок «Рубина» Алекс Сонг стал чемпионом Джибути
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг, ныне выступающий за клуб «Арта/Солар7», стал чемпионом Джибути.

В завершившемся розыгрыше чемпионата страны, расположенной в Восточной Африке, «Арта/Солар7» потерпел поражение лишь в одном матче, а в игре заключительного тура разгромил «Арибу» со счётом 12:1. Этот титул стал вторым для 34-летнего Сонга в составе «Арта/Солар7».

Напомним, Сонг выступал за «Барселону» с 2012 по 2016 год. Затем камерунский футболист перешёл в казанский «Рубин», где играл с 2016 по 2018 год. В составе российского клуба Сонг принял участие в 22 матчах и отметился одним голом. Также Сонг выступал за такие клубы, как «Бастия», «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед» и другие команды.

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