Скоулз поддержал Лингарда, рассказавшего о проблемах в раздевалке «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поддержал полузащитника манкунианцев Джесси Лингарда, который высказался о наличии проблем внутри команды.

«Если честно, я считаю, что клуб плохо обошёлся с Джесси. В какой-то момент он был готов подписать контракт с «Ньюкаслом» и оказался в «Вест Хэме» в последний день трансферного окна, но его не отпустили и сказали, что он получит больше игрового времени.

В итоге он ничего не получил, хотя заслужил свой шанс. Мы все видели, как он играл в «Вест Хэме». Он действительно хороший футболист и может приносить голы своей команде — но даже когда команда играет просто отвратительно, он всё равно не получает шанса… Думаю, с ним обошлись несправедливо.

Мне прилично досталось за эти слова. Честно говоря, я не знаю, почему рассказал об этом. Иногда слова просто срываются с языка. После этого мы поговорили, но, думаю, лучше мне не рассказывать о том, что он сказал», — приводит слова Скоулза TEAMtalk.