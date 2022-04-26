«Манчестер Сити» — «Реал»: история и статистика личных встреч

Сегодня, 26 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити» и «Реал» встречались друг с другом восемь раз. Трижды победу одерживал английский клуб, ещё три раза выигрывала испанская команда, и две встречи завершились вничью (1:1, 0:0). Последний раз «Манчестер Сити» и «Реал» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020. Тогда победу в двухматчевом противостоянии одержали «горожане» (2:1, 2:1).
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
- 26 апреля 2022
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