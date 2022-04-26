Капитан «Вильярреала» высказался о проходе «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль высказался о проходе его клубом мюнхенской «Баварии» раунде 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны всей работой, проделанной всей командой в двух играх против «Баварии» в четвертьфинале, и тем, что пострадали как команда. То, что может сделать вас самым счастливым, — это видеть, как ваши товарищи по команде работают и страдают бок о бок, и пережить такую ​​ночь в Мюнхене — это нечто особенное.



В гримерке танцевал Этьен Капу; все праздновали. Видеть своих товарищей по команде счастливыми и видеть, что они верили в возможность победить «Баварию», многое говорит о команде и о том, насколько она конкурентоспособна. Сейчас перед нами отличный соперник, но мы стараемся двигаться вперед и мечтаем об этом финале», — приводит слова Альбиоля пресс-служба УЕФА.