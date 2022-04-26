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Рашфорд не намерен покидать «Манчестер Юнайтед» и хочет обсудить с тен Хагом своё будущее

Рашфорд не намерен покидать «Манчестер Юнайтед» и хочет обсудить с тен Хагом своё будущее
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не хочет покидать манкунианский клуб. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в эфире Youtebe-канала The United Stand.

По информации источника, англичанин хочет пообщаться о своём профессиональном будущем с главным тренером «Красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Сейчас Маркус недоволен своим положением и хочет, чтобы голландец выпускал его в стартовом составе чаще, чем это делает нынешний наставник английского клуба Ральф Рангник.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».

В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.

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