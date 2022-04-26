Рашфорд не намерен покидать «Манчестер Юнайтед» и хочет обсудить с тен Хагом своё будущее

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не хочет покидать манкунианский клуб. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в эфире Youtebe-канала The United Stand.
По информации источника, англичанин хочет пообщаться о своём профессиональном будущем с главным тренером «Красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Сейчас Маркус недоволен своим положением и хочет, чтобы голландец выпускал его в стартовом составе чаще, чем это делает нынешний наставник английского клуба Ральф Рангник.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».
В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.
- 26 апреля 2022
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
18:13
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:33
-
17:19
-
17:18
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:22