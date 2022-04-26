Игрок «Вильярреала» высказался о предстоящей игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, являющийся капитаном команды, высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем».
«Чем дальше, тем выше уровень, как в видеоиграх. По мере прохождения новых глав уровень сложности становится сложнее. В конце концов, если вы хотите финишировать первым, вам нужно пройти видеоигру, верно? «Ливерпулю» будет тяжело, очень тяжело. Они снова вышли на тот уровень, который был у них, когда они выиграли и Лигу чемпионов и Премьер лигу.
Будет очень тяжело, но именно так проходит полуфинал Лиги чемпионов. Я боюсь? Нет, совсем нет. В футболе можно нервничать, но не потому, что боишься. Это адреналин, это желание выйти на поле и играть. Здорово сыграть полуфинальный матч Лиги чемпионов на «Энфилде». Я думаю, что будет здорово получить этот опыт на этом стадионе», — приводит слова Альбиоля пресс-служба УЕФА.
- 26 апреля 2022
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