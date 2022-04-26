Защитник «Вильярреала» сравнил уровень футбола в Лиге Европы и Лиге чемпионов

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль сравнил уровень футбола в Лиге Европы и Лиге чемпионов. «Вильярреал» является действующим обладателем Лиги Европы.
«Лига Европы очень помогла нам получить этот опыт в Лиге чемпионов. Это разный уровень футбола, но в прошлом году мы стали конкурентоспособной командой в Европе и научились играть в сложных матчах плей-офф. И я думаю, что сейчас, выбив «Ювентус» и «Баварию», мы показали, что команда стала сильнее, хотя мы пережили и трудные моменты.
Выиграть первый европейский титул для клуба было историческим событием, но если мы потерпим поражение от «Ливерпуля», это тоже может стать историческим событием. Итак, мы должны сделать все возможное в течение этих двух матчей, чтобы попытаться сделать это; мы должны отдать все, чтобы написать ещё одну главу в истории. Если бы «Вильярреал» вышел в финал Лиги чемпионов, это было бы историческим событием для клуба», — приводит слова Альбиоля пресс-служба УЕФА.
Альбиоль стал обладателем Лиги Европы с «Вильярреалом» в прошлом сезоне.
- 26 апреля 2022
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