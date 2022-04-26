Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Бербатов: все, кто связан с «МЮ», завидуют «Ливерпулю»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о разнице в классе между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
«Сложно уважать «Ливерпуль», но просто необходимо это делать. Тяжело было смотреть на проигрыш «Юнайтед» со счётом 0:4 в их очной встрече, была видна огромная разница между двумя командами. Все, кто связан с «Красными дьяволами», сейчас завидуют «Ливерпулю». Сейчас между «Ливерпулем» и «Юнайтед» большая разница. «Ливерпуль» нацелен на квадрупл, а парни Рангника пытаются протиснуться в еврокубки», — цитирует Бербатова Betfair.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на 6-м месте.
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