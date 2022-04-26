Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая

Финал Кубка России пройдёт в «Лужниках» 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС).
Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». Полуфинальные игры пройдут 10 и 11 мая. В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, «Алания» одолела «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин».
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».
Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.
- 26 апреля 2022
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
18:13
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:33
-
17:19
-
17:18
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:22