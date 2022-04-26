Бернарду Силва: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Ман Сити» тоже хочет стать королём

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Мы видели матчи «Реала» с «ПСЖ» и «Челси». Если они сумели обыграть такие клубы, это означает, что «Реал» является одной из лучших команд мира. Нам придётся биться, чтобы одолеть их. Но мы не боимся.



Два сезона назад мы обыграли «Реал» в Лиге чемпионов и намерены добиться этого снова. Мы знаем, что «Реал» — король Лиги чемпионов. Но мы тоже хотим стать королями и верим в себя. Ты учишься на ошибках, на опыте. К сожалению, прошлогодний финал прошёл не так, как мы хотели. Но мы вновь попробуем туда попасть», — приводит слова Силвы The Sun.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.