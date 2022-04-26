Алисон рассказал, какое качество наиболее важно для вратаря топ-клуба

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался, какое качество наиболее важно для вратаря топ-клуба.

«Для вратаря очень важно хорошее чувство ответственности. Мы берём на себя большую ответственность, поэтому должны осознавать это. Следующий важный момент – концентрация. Нужна максимальная концентрация в ключевые моменты игры. А ещё решимость, над которой вратарю приходится много работать. С моей точки зрения ни один другой игрок на поле не работает усерднее, чем вратарь. Необходима решительность в повседневной жизни, чтобы быть полностью готовым к матчу», — приводит слова Алисона пресс-служба УЕФА

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Ответная встреча пройдёт 3 мая на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).