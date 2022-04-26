Чемпионат Украины по футболу сезона-2021/2022 досрочно завершён

Розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 досрочно завершён, сообщает пресс-служба турнира.



Сегодня, 26 апреля, состоялось собрание участников УПЛ. Клубы чемпионата Украины поддержали предложение досрочно завершить сезон-2021/2022, поскольку турнир не может быть доигран. Чемпионом страны по итогам сезона стал «Шахтёр». Награждение призёров производиться не будет.

Напомним, розыгрыш турнира был приостановлен в конце февраля. На момент приостановки украинского футбольного первенства донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах, возглавлял турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. На втором месте располагалось киевское «Динамо» (45). Замыкал тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков.