Алисон – о Клоппе: он ключевая фигура в нашей команде. Он тот, кто создал все это

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о роли главного тренера красных Юргена Клоппа в построении нынешнего коллектива мерсисайдцев.
«Он ключевая фигура в нашей команде. Именно является основой нашей команды. Клопп — тот, кто начал всё это. У нас с ним одинаковый менталитет. Он сам выбирал новых игроков и участвовал в их подписании.
Клопп является ключевой фигурой в этой команде не только из-за его тренерских качеств, но и из-за того, какой он человек, из-за его характера.
Он человек, который держит нас вместе, в решающие моменты напоминает нам о том, насколько мы сильны вместе и едины, и он не даёт нам расслабляться в играх. Поэтому нас не расслабляют хорошие результаты, которые мы показываем последние несколько лет», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.
- 26 апреля 2022
-
20:45
-
20:43
-
20:29
-
20:25
-
20:24
-
20:05
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:37
-
19:26
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
18:13
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:33
-
17:19
-
17:18