Алисон – о Клоппе: он ключевая фигура в нашей команде. Он тот, кто создал все это

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о роли главного тренера красных Юргена Клоппа в построении нынешнего коллектива мерсисайдцев.

«Он ключевая фигура в нашей команде. Именно является основой нашей команды. Клопп — тот, кто начал всё это. У нас с ним одинаковый менталитет. Он сам выбирал новых игроков и участвовал в их подписании.

Клопп является ключевой фигурой в этой команде не только из-за его тренерских качеств, но и из-за того, какой он человек, из-за его характера.



Он человек, который держит нас вместе, в решающие моменты напоминает нам о том, насколько мы сильны вместе и едины, и он не даёт нам расслабляться в играх. Поэтому нас не расслабляют хорошие результаты, которые мы показываем последние несколько лет», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.