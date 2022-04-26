Юрий Сёмин оценил решение провести финал Кубка России в «Лужниках»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о решении провести финал Кубка России в «Лужниках».
«Провести финал Кубка в «Лужниках» — замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно там проходил финал чемпионата мира. В основном раньше все финалы Кубка проходили именно там. Прекрасное решение. Всем будет комфортно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле сыграет с «Аланией», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» примет «Енисей». Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 мая. В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, «Алания» одолела «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин».
Новость по темеФинал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая
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