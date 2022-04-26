Ловчев назвал «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о решении провести финал Кубка России в «Лужниках».
«Думаю, что «Лужники» — идеальный стадион для проведения финала Кубка России. Наверное, обидятся жители Владикавказа и Красноярска, но намечается финал, который многие хотели бы видеть — «Динамо» — «Спартак». Ещё от Старостина настрой на игры с «Динамо» был нам положен, как сейчас на ЦСКА или на «Зенит». Это было главное дерби.
Кто-то говорит, что надо в регионе уводить. Дело в том, что мы построили потрясающий стадион «Лужники. Провели на нём Чемпионат мира, а сейчас он пустует: надо же его заполнять. Раньше вообще все финалы игрались в «Лужниках». Если бы меня спросили, я бы однозначно голосовал за «Лужники», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 апреля 2022
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