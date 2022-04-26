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Папен: если «Реал» — мечта Мбаппе, он должен перейти. Нельзя идти против мечты

Папен: если «Реал» — мечта Мбаппе, он должен перейти. Нельзя идти против мечты
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Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».

«На его месте я бы осуществил мечту. Ты никогда не должен идти против своей мечты, тебе стоит идти за ней. Если «Реал» — его мечта, он должен перейти», — приводит слова Папена Eurosport.fr.

Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала». Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче чемпионата Франции, забил 22 гола и отдал 14 результативные передачи.

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