Антонио Конте хочет получать в «ПСЖ» € 30 млн в год

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте выдвинул «Пари Сен-Жермен» требования по зарплате, сообщает RMC Sport.



По информации источника, итальянский специалист хочет получать во французской команде зарплату в размере € 30 млн в год. В «Тоттенхэме» Конте получает почти вдвое меньше — € 17 млн. Ранее сообщалось, что Конте хочет полностью контролировать трансферную работу в «ПСЖ» и рассчитывает привлечь клуб свой персонал.



Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года. Под его руководством английская команда идёт на четвёртой строчке чемпионата страны, набрав в 32 матчах 57 очков. Ранее Конте также тренировал в Англии лондонский «Челси», а в Италии работал с «Интером», «Ювентусом» и «Аталантой».

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