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Серхио Рамос назвал важнейшие качества для футболистов

Серхио Рамос назвал важнейшие качества для футболистов
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о том, какие качества являются обязательными для футболистов.

«Какие качества футболистов сегодня являются самыми важными? Думаю, всегда важна скромность, но уровень игры становится всё выше и выше. Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сейчас я считаю, что футбол на 80% состоит из физики и на 20% — из таланта. Нужно быть на гораздо более высоком физическом уровне, чем несколько лет назад. Поэтому я считаю, что одними из главных качеств нужно назвать трудолюбие, стабильность, настойчивость и многое другое.

Я полагаю, что борьба за мечту доступна каждому, но многие другие вещи нужно оставить в стороне. Думаю, если сделать это, то у всех будет возможность бороться за мечту», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью PSG TV.

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