Экс-тренер сборной Узбекистана: лёгкой прогулки России в азиатском футболе не получится

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов оценил идею Российского Футбольного Союза войти в азиатскую конфедерацию футбола.



«Не думаю, что переход России в Азиатскую конфедерацию пойдёт на пользу российскому футболу. Но, ясное дело, если выбор между выступлениями в Азии и полной изоляцией, лучше играть, безусловно. Вообще, человек не должен страдать, не имея возможности заниматься своей профессией. Никто не может запретить ему работать.



Но, если всем кажется, что россияне будут выигрывать, это заблуждение. Очень сложно адаптироваться к погодным условиям, существующим в Азии. В Саудовской Аравии или ОАЭ и в 10 часов вечера душно. Даже если матч начинается в это время, играть в таких условиях очень сложно. А в Таиланде или Малайзии другая проблема – большая влажность. Плюс игроки вряд ли выдержат дальние перелёты.



Австралия тоже думала, что придёт в Азиатскую конфедерацию и всё начнёт выигрывать. Но это оказалось далеко не так. Россия тоже не будет штамповать победы там. Можете даже не думать, что получится лёгкая прогулка», — цитирует Абрамова «Всё Про Спорт».