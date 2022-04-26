Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разнице между игрой «Вильярреала» в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

«Я знаю не все вещи о национальных чемпионатах, но они седьмые в лиге, у них очень хорошие результаты. Я точно не знаю, как прошла у них первая часть сезона. Между четвертьфиналами против «Баварии», если я не ошибаюсь, они играли с Бильбао, и они там сыграли вничью. И вот после этого они выиграли у «Валенсии», которая была в финале кубка страны, что тоже непросто. Если бы сезон продлился дольше, они, вероятно, снова оказались бы в зоне Лиги чемпионов или где-то еще, но так оно и есть. Испания, очевидно, также является очень конкурентоспособной лигой, там в лиге всегда одни и те же три топ-клуба, а затем «Севилья» в этом году действительно хороша, такие дела. В этой лиге сложно добиваться успеха. Унаи показывает, что у него действительно есть план на каждый вариант развития событий — до тех пор, пока в игре 0:0, когда вы 1:0 ведете, 1:0 проигрываете, больше владения мячом, меньше владения мячом и так далее», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».