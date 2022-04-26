Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, в какой момент сезона стал относиться к каждой игре как к решающей в борьбе за чемпионство.

«Я думаю, что момент был, когда я вернулся после болезни COVIDом, если честно, когда я смотрел игру против «Челси». Следующая игра чемпионата была с «Брентфордом»? Думаю, это был «Брентфорд», если я не ошибаюсь. В тот момент мы отставали на 14 очков, две игры в запасе, и вот тут-то мы и решили попробовать. Потому что в такие моменты это легко, у нас были большие ожидания перед сезоном, большие амбиции, а затем в течение сезона всё было в порядке, до этого мы провели нормальный сезон, но, очевидно, это был не выдающийся сезон.



Так что было ещё к чему стремиться, и в нашей ситуации всегда одно и то же: главное, что мы должны сделать, в первую очередь, это выйти в Лигу чемпионов на следующий год. Если честно, это был важный момент, я думаю, что мы сделали это после игры с «Манчестер Юнайтед», и это ускользнуло от меня – чего никогда не случалось в моей жизни, если честно. Обычно есть ночь, когда вы действительно празднуете это, но мне пришлось напомнить об этом факте на следующий день. Так что это большое, и это то, что мы должны были попробовать, очевидно. В тот момент это был не только «Манчестер Сити», перед нами был «Челси» и другие команды, я почти уверен, я больше этого не знаю. Но с тех пор каждая игра — финал. На самом деле, каждый футбольный матч должен быть похож на финал, но если вам нужно слишком много придумывать, то это так». может быть, не так ясно, и тогда вы не можете так себя вести. Но с тех пор мы так себя вели, это правда. Это не изменится, пока кто-нибудь не скажет нам, что с этим больше не стоит бороться», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».