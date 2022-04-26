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Карим Бензема — первый легионер с 600 матчами за «Реал»

Карим Бензема — первый легионер с 600 матчами за «Реал»
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Сегодня, 26 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовом составе «Реала» на этот матч выйдет нападающий Карим Бензема. Эта игра станет 600-й для французского форварда во всех турнирах. Бензема — восьмой игрок в истории «Реала», достигший этой отметки, а также первый легионер, которому удавалось провести 600 матчей за мадридский клуб.

Рекордсменом «Реала» по количеству матчей является Рауль (741 игра). Далее идут Икер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Сантильяна (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (601).

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