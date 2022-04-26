«Манчестер Сити» — «Реал»: Де Брёйне открыл счёт

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия).К 4-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Форвард «горожан» Рияд Марез вырезал подачу в центр штрафной, откуда Де Брёйне в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).