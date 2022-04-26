«Манчестер Сити» — «Реал»: Жезус упрочил преимущество хозяев

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Счёт к 13-й минуте встречи — 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».

На 11-й минуте встречи форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. Хавбек «горожан» Кевин Де Брёйне с левого фланга сделал передачу в штрафную, где случился рикошет от ноги полузащитника «Реала» Тони Крооса. После этого защитник мадридского клуба Давид Алаба проиграл борьбу Жезусу, который пробил по воротам с разворота.

Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).