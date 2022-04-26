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Глава «Лацио» — о протестующих фанатах: если не придут на стадион, то с кем будут драться?

Глава «Лацио» — о протестующих фанатах: если не придут на стадион, то с кем будут драться?
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о болельщиках римского клуба, которые не стали посещать матч 34-го тура Серии А с «Миланом» (1:2), протестуя против высоких цен на билеты.

«Спросите у них, хорошо ли прошла игра. Если они не придут на стадионе, с кем будут драться? Правда в том, что они сами придумывают себе проблемы и протесты, пытаясь использовать любой повод, например, € 40 за билет. Думаю, им стоит посмотреть, сколько за билеты берут другие клубы», — приводит слова Лотито Calciomercato.com.

«Милан» в 34 матчах набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. Римский «Лацио» (56) — на 7-м месте. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

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