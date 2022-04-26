Кевин де Брёйне набрал девять очков в восьми последних матчах за «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне набрал девять очков в восьми последних матчах за английский клуб.
В сегодняшней встрече с «Реалом» Де Брёйне открыл счёт. Форвард «горожан» Рияд Марез вырезал подачу в центр штрафной, откуда Де Брёйне в падении переправил мяч головой в сетку ворот. До этого бельгиец отличался результативными действиями в противостояниях с «Ливерпулем», «Брайтоном», «Уотфордом» и «Бёрнли».
Кевин Де Брёйне в этом сезоне сыграл в АПЛ в составе «Манчестер Сити» 25 матчей, забив 11 голов и отдав 6 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Де Брёйне в € 90 млн. За 302 матча за «горожан» бельгиец 82 раза поражал ворота соперников и 118 раз отдал пас на гол партнёрам по команде.
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