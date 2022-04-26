Хендерсон: нам нужно играть, как в полуфинале с «Барселоной» в 2019-м

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался, что его команде стоит играть с тем же настроем, с каким «Ливерпуль» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:0.
«На сто процентов. Очевидно, мы вложили все в полуфинал против «Барселоны» – и на выезде, и дома – и в итоге получили свои награды, но это было непросто. Это было тяжело. Нам пришлось вложить абсолютно все, и, опять же, это касается и завтрашнего дня, и выездного матча. Очень, очень сложная команда и очень хорошие игроки, это полуфинал Лиги чемпионов, у них будет хороший момент, и это всегда будет сложно. Так что, да, мы должны быть в лучшем виде, и это только дает нам шанс на победу, на самом деле. Мы должны делать свою работу на поле, и, надеюсь, этого достаточно, чтобы выйти в финал», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».
- 26 апреля 2022
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