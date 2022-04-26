Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема догнал Левандовского в списке бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Бензема догнал Левандовского в списке бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2021/2022
Комментарии

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Счёт к перерыву встречи — 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».

Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала» Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала»
Бензема приблизился к «Золотому мячу». Потрясающая неделя голов и рекордов от француза! Бензема приблизился к «Золотому мячу». Потрясающая неделя голов и рекордов от француза!

На 33-й минуте встречи гол забил нападающий «Реала» Карим Бензема. Этот забитый мяч стал 13-м для французского форварда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Бензема сравнялся в списке бомбардиров с нападающим «Баварии» Робертом Левандовским, на счету которого также 13 голов в этом розыгрыше турнира. Напомним, что «Бавария» завершила выступление в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, уступив в четвертьфинале турнира «Вильярреалу» (1:1, 0:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022