Бензема догнал Левандовского в списке бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2021/2022

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Счёт к перерыву встречи — 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».
На 33-й минуте встречи гол забил нападающий «Реала» Карим Бензема. Этот забитый мяч стал 13-м для французского форварда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Бензема сравнялся в списке бомбардиров с нападающим «Баварии» Робертом Левандовским, на счету которого также 13 голов в этом розыгрыше турнира. Напомним, что «Бавария» завершила выступление в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, уступив в четвертьфинале турнира «Вильярреалу» (1:1, 0:1).
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