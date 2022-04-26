Хендерсон – о возможности выиграть четыре трофея: мотивацией для нас служат только победы

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о том, мотивирует ли его и одноклубников возможность выиграть четыре трофея за сезон.
«Мотивацией для нас служит только победа. Опять же, это сводится к тому, что я говорил ранее, это не думать слишком далеко или думать: «Мы хотим выиграть это, и мы хотим выиграть это». Это победа в каждой игре. В каждом турнире, в котором мы выступаем, мы хотим победить, независимо от того, какое это соревнование. Вы должны просто сосредоточиться на этом. В течение сезона и во время игр всегда будет много разных задач, но важно сохранять концентрацию, не увлекаться и отдавать абсолютно все.
Я знаю, что это скучно, но нужно отдавать абсолютно все силы каждый раз, когда вы выходите на поле. Справедливости ради, ребята делали это весь сезон, и это то, что нам нужно продолжать в течение следующих нескольких недель. Эти важные несколько недель приближаются. Завтра вечером будет масштабная игра и грандиозная ночь на «Энфилде». Так что, надеюсь, мы сможем продолжать делать то, что мы делали, и работать на том уровне, на который мы способны, и если мы это сделаем, у нас будут хорошие шансы на победу в турнирах», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».
- 26 апреля 2022
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