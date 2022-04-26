Эмери: любая команда находится в 1/2 Лиги чемпионов, потому что она этого заслуживает

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Любая команда, которая находится в полуфинале Лиги чемпионов, там, потому что они этого заслуживают. «Ливерпуль» знает, что у нас отличное европейское присутствие, что мы смогли выбить две великие команды «Ювентус» и «Баварию». Они знают, что это будет нелегко. Конечно, они будут чувствовать себя фаворитами, но будут уважать нас. Это лучшая команда «Ливерпуля», которую я видел. Я вижу в этом дополнительную мотивацию, чтобы попытаться обыграть лучший Ливерпуль», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.
Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.
- 26 апреля 2022
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