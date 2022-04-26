Кевин Де Брёйне забил самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в матче с «Реалом» забил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Об этом сообщает ESPN.

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Форвард «горожан» Рияд Марез вырезал подачу в центр штрафной, откуда Де Брёйне в падении переправил мяч головой в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».

Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).