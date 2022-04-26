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Арриго Сакки: «Милан» играет в современный футбол, «Интер» застрял в 1960-х годах

Арриго Сакки: «Милан» играет в современный футбол, «Интер» застрял в 1960-х годах
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Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался об игровых стилях миланских клубов.

«Милан» — не самая сильная команда, но наиболее близкая по духу к европейскому стилю футбола, более современная, как и «Аталанта». У них есть командный дух, который наблюдается далеко не у всех клубов. С другой стороны, у «Интера» более сильный состав, но команда в плане игрового стиля застряла в 1960-х годах. Их стиль устарел, он не эффективен на международном уровне», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

«Милан» в 34 матчах набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Интер» (72) — на 2-м месте. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».

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