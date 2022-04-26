«Манчестер Сити» — «Реал»: Силва отправил в ворота гостей четвёртый гол
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Счёт к 75-й минуте встречи — 4:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».
На 74-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отправил в ворота мадридского «Реала» четвёртый гол.
Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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