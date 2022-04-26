Альберто Морено — о матче с «Ливерпулем»: нам надо просто терпеть
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Защитник «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Терпеть. Для результата нам надо терпеть, и мы будем терпеть. Когда хочешь одолеть такую команду, всегда приходится терпеть. Такую команду не победить в открытой игре, это невозможно. Достоинство «Вильярреала» состоит в том, что мы умеем стоять и терпеть», – цитирует Морено Goal.
Напомним, «Вильярреал» на четвертьфинальной стадии прошёл «Баварию». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная встреча завершилась со счётом 1:1. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Ювентус» (4:1).
В прошлом сезоне Морено стал победителем Лиги Европы с «Вильярреалом».
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