«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в результативном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте встречи форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. На 33-й минуте встречи нападающий «Реала» Карим Бензема сократил отставание гостей. На 53-й минуте встречи игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил третий гол «горожан». Через две минуты форвард мадридского клуба Винисиус снова сделал отставание гостей минимальным. На 74-й минуте встречи полузащитник «горожан» Бернарду Силва отправил в ворота «Реала» четвёртый гол. На 81-й минуте встречи Бензема успешно реализовал пенальти и оформил дубль.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).