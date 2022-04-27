«Манчестер Сити» впервые в истории клуба три раза подряд обыграл «Реал»

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой английской команды со счётом 4:3.



Напомним, в предыдущий раз перед этим «Манчестер Сити» и «Реал» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020. Тогда победу в двухматчевом противостоянии одержали «горожане» (2:1, 2:1). «Манчестер Сити» впервые в истории клуба три раза подряд сумел обыграть «Реал».



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Действующим победителем еврокубка является лондонский «Челси».