Хендерсон поделился мнением о том, как изменился «Ливерпуль» под руководством Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о том, какие изменения произошли в команде за тот период, в течение которого наставником мерсисайдцев является Юрген Клопп.

«Это очень особенное. Я думаю, чего мы достигли как команда за последние несколько лет… Прошлый год был очень трудным, но то, как мы отреагировали и вернулись к этому, я думаю, само по себе очень особенное, и то, как мы выступили на большая часть сезона очень особенная. До конца сезона еще далеко, и с учетом игр, которые у нас остались, я знаю, как быстро может измениться футбол. Люди говорят обо всем, что мы можем выиграть, но мы знаем, что с парой неудачных игр все может закончиться. Таким образом, речь идет о том, чтобы сохранять концентрацию, о том, чтобы сосредоточиться на следующей игре и следующем вызове, независимо от того, какое соревнование, и отдавать абсолютно все, и тогда мы увидим, где мы окажемся к концу сезона», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».