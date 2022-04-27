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Бензема возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Левандовского

Бензема возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Левандовского
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в этой встрече и вышел на первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов сезона-2021/2022. На счету французского форварда 14 голов. Второе место в списке занимает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 13 голов. Третью строчку занимает форвард «Аякса» Себастьен Аллер (11).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Действующим победителем еврокубка является лондонский «Челси».

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