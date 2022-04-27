Хендерсон рассказал, поможет ли опыт игры в Лиге чемпионов в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался, поможет ли опыт выступлений финальных стадиях Лиги чемпионов в предстоящей полуфинальной игре с «Вильярреалом».
«Я думаю, что за эти годы, за последние несколько лет, мы накопили опыт как команда и как игроки в отдельности. Да, я думаю, что это может помочь двигаться вперед, конечно. Вы можете использовать этот опыт и игры, в которые мы играли раньше в Европе, но это не значит, что это будет легко.
Всегда приятно играть в полуфинале, особенно в Лиге чемпионов. Играть на «Энфилде» всегда особенно, это никогда не изменится. Итак, речь идет о правильном использовании этого опыта. Но все будут так же рады завтрашнему дню, как и первому. Для нас как для команды это еще одна большая возможность поставить точку в первом матче. Нам нужно выступить, нам нужно выступить в ответном матче и, надеюсь, выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.
- 27 апреля 2022
-
01:12
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:41
-
00:34
-
00:22
-
00:18
-
00:16
-
00:12
-
00:06
- 26 апреля 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:55