Хендерсон рассказал, поможет ли опыт игры в Лиге чемпионов в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался, поможет ли опыт выступлений финальных стадиях Лиги чемпионов в предстоящей полуфинальной игре с «Вильярреалом».

«Я думаю, что за эти годы, за последние несколько лет, мы накопили опыт как команда и как игроки в отдельности. Да, я думаю, что это может помочь двигаться вперед, конечно. Вы можете использовать этот опыт и игры, в которые мы играли раньше в Европе, но это не значит, что это будет легко.



Всегда приятно играть в полуфинале, особенно в Лиге чемпионов. Играть на «Энфилде» всегда особенно, это никогда не изменится. Итак, речь идет о правильном использовании этого опыта. Но все будут так же рады завтрашнему дню, как и первому. Для нас как для команды это еще одна большая возможность поставить точку в первом матче. Нам нужно выступить, нам нужно выступить в ответном матче и, надеюсь, выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.