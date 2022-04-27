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Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом»

Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

«Первые 20 минут матча мы были прекрасны. Мы прессинговали, создавали моменты и в целом контролировали игру. На протяжении всего матча я думал, что мы можем победить с более крупным счётом. К сожалению, мы не смогли удержать преимущество в два мяча, которым владели дважды. В любом случае «Реал» — хорошая команда и мы показали неплохой результат», – цитирует игрока BBC.

В игре с «горожанами» Карим Бензема сократил отставание гостей. На 81-й минуте встречи он успешно реализовал пенальти и оформил дубль. Голом так же отметился Винисиус Жуниор. Противостояние завершилось победой англичан со счётом 4:3.

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