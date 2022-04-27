Фил Фоден: «Манчестер Сити» мог убить «Реал». Мы должны больше рисковать

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (4:3).



«Это отличная, зрелищная игра для наших болельщиков. Мы играем против команды, которая много раз становилась победителем Лиги чемпионов, и если мы отдаём им мяч, они нас наказывают. Над этим аспектом следует поработать в следующем матче. Это был прекрасный матч. От начала и до конца. Мы очень хорошо начали и могли убить соперника. В таких играх нам нужно больше рисковать, больше использовать свои моменты», — приводит слова Фодена BT Sport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).