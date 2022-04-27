Фил Фоден: «Манчестер Сити» мог убить «Реал». Мы должны больше рисковать
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (4:3).
«Это отличная, зрелищная игра для наших болельщиков. Мы играем против команды, которая много раз становилась победителем Лиги чемпионов, и если мы отдаём им мяч, они нас наказывают. Над этим аспектом следует поработать в следующем матче. Это был прекрасный матч. От начала и до конца. Мы очень хорошо начали и могли убить соперника. В таких играх нам нужно больше рисковать, больше использовать свои моменты», — приводит слова Фодена BT Sport.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
01:12
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:41
-
00:34
-
00:22
-
00:18
-
00:16
-
00:12
-
00:06
- 26 апреля 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:55
Партнерский контент