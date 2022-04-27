Дубль Бензема и другие голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте встречи форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. На 33-й минуте встречи нападающий «Реала» Карим Бензема сократил отставание гостей. На 53-й минуте встречи игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил третий гол «горожан». Через две минуты форвард мадридского клуба Винисиус снова сделал отставание гостей минимальным. На 74-й минуте встречи полузащитник «горожан» Бернарду Силва отправил в ворота «Реала» четвёртый гол. На 81-й минуте встречи Бензема успешно реализовал пенальти и оформил дубль.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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