Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Бензема и другие голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Дубль Бензема и другие голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»
Комментарии

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте встречи форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. На 33-й минуте встречи нападающий «Реала» Карим Бензема сократил отставание гостей. На 53-й минуте встречи игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил третий гол «горожан». Через две минуты форвард мадридского клуба Винисиус снова сделал отставание гостей минимальным. На 74-й минуте встречи полузащитник «горожан» Бернарду Силва отправил в ворота «Реала» четвёртый гол. На 81-й минуте встречи Бензема успешно реализовал пенальти и оформил дубль.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»? Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022